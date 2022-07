Desportivo de Chaves e Académico de Viseu empatam em encontro de preparação

O Desportivo de Chaves, que está de regresso à I Liga portuguesa de futebol, empatou hoje 1-1 com o Académico de Viseu, do segundo escalão, no primeiro encontro de preparação para a nova temporada.

No jogo realizado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, a equipa de Viseu, às ordens de Pedro Ribeiro, chegou à vantagem na primeira parte, aos 23 minutos, por André Clóvis, reforço por empréstimo do Estoril, que concluiu com um chapéu uma boa transição.

Os transmontanos reagiram na segunda parte e chegaram à igualdade na reta final, aos 83 minutos, por intermédio de Benny, com um bom remate à entrada da área.

O primeiro encontro de preparação, que foi à porta aberta e atraiu algumas dezenas de adeptos, ficou marcado pelo forte calor, com os treinadores a utilizarem praticamente todos os jogadores à disposição.

A equipa flaviense, orientada por Vítor Campelos, que se mantém da época passada após devolver o clube ao principal escalão, defronta em 16 de julho, às 10:30, o Sporting de Braga B, no terreno dos bracarenses.