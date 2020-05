Despiste de trator agrícola provoca um morto em Viseu

Um despiste com um trator agrícola na manhã de hoje provocou um morto e um ferido ligeiro em Vila de Um Santo, na freguesia de Côta, Viseu, disse o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.

“Foi um despiste de um trator agrícola que provocou uma vítima mortal e um ferido ligeiro, no lugar de Vila de Um Santo, na freguesia de Côta, concelho de Viseu”, contou à agência Lusa o CDOS de Viseu.

O segundo comandante dos Bombeiros Sapadores de Viseu, Rui Nogueira, adiantou que “a vítima mortal era uma senhora de 73 anos e o ferido ligeiro um indivíduo do sexo masculino, de 75 anos”.

Segundo o CDOS de Viseu, o alerta foi dado às 10:22 e, no local, estiveram seis viaturas e 16 operacionais, entre Bombeiros Sapadores e Voluntários de Viseu, Guarda Nacional Republicana (GNR) e INEM.