Descoberto antigo aqueduto subterrâneo de distribuição de águas em Mangualde

Um antigo aqueduto subterrâneo de distribuição de águas, cuja data de construção é ainda desconhecida, foi descoberto em Mangualde, informou a Câmara daquela cidade do distrito de Viseu.

O aqueduto foi descoberto “no âmbito da requalificação do Largo do Complexo Paroquial do Município de Mangualde e áreas adjacentes, durante o acompanhamento arqueológico à obra, efetuado pelo Gabinete de Arqueologia e Gestão do Património Cultural” da câmara.

Localizado entre a Avenida da Liberdade e a Rua do Antigo Município, o sítio arqueológico do antigo aqueduto subterrâneo “poderá ser visitado e observado por um vidro colocado no solo, acompanhado por um painel identificativo e informativo da estrutura hidráulica, bem como o desenho do passeio do aqueduto”, explicou.

Segundo a autarquia, “a visita exploratória da estrutura poderá ser concretizada através da visualização de um vídeo que percorre 162 metros do aqueduto subterrâneo, disponibilizado pelo município”.