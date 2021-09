O Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal irá realizar em parceria com a CPCJ de Viseu o “Workshop Formativo – Depressão na Adolescência: Comportamentos Autolesivos”, que decorrerá nos dias 8 e 12 de outubro de 2021 entre as 9h30 e as 12h30, em formato online, através da plataforma Zoom (duração total de 6 horas).

O workshop é dirigido aos técnicos das CPCJ do distrito de Viseu, outros profissionais da área da infância e juventude e demais interessados;. As inscrições são gratuitas mas devem ser realizadas obrigatoriamente através do formulário de inscrição. O critério de seleção dá prioridade aos membros das comissões restritas e alargadas das CPCJ do distrito de Viseu, aplicando-se também a ordem de receção das inscrições.

A ação terá como objetivos: Compreender a depressão na adolescência e as suas especificidades; Distinguir depressão normal e patológica na adolescência; Identificar sinais e sintomas; Compreender os principais modelos explicativos da problemática e operacionalizar a intervenção.

O workshop será dinamizado por Leandra Cordeiro: Docente na Escola Superior de Educação de Viseu, com o Título de Especialista na área da Intervenção Psicossocial com Crianças e Jovens em Risco. Colaboradora no Instituto Miguel Torga – Coimbra. Psicóloga Clínica no Centro Pediátrico e Juvenil de Coimbra e na ViseuVida, em Viseu. Psicóloga no SEP (Serviço de Psicologia do IPV). Membro do Núcleo João dos Santos (Centro de Estudos Sociais do Instituto Miguel Torga). Formadora Certificada na área da parentalidade e da psicopatologia infantojuvenil. É autora e coautora de diversos artigos científicos na área da psicologia e da intervenção psicossocial da criança e jovem em risco. Autora do livro ‘Corações Abotoados’.

O prazo de receção de inscrições termina a 6 de outubro de 2021.