Defesa Gustavo de França assina pelo Tondela

O defesa central Gustavo de França assinou pelo Tondela até ao final da presente temporada, anunciou em comunicado a SAD do clube da II Liga portuguesa de futebol.

“Gustavo de França é o mais recente reforço do Tondela. O defesa central de 27 anos, que representou na primeira metade da época o Länk Vilaverdense, assina um contrato válido com o nosso clube até ao final da presente temporada”, anunciou o clube.

Segundo o comunicado, o central brasileiro tem “experiência no segundo escalão, onde vestiu as cores também do Leixões”, e assumiu que está para “ajudar a equipa e companheiros a conquistar, jornada após jornada, os três pontos”.