De 3 a 6 de setembro, projeto dos músicos Joana Sá e Luís J Martins convida à escuta de Frádigas (Serra da Estrela)

O projeto ‘à escuta: catálogo poético’ dos músicos Joana Sá e Luís J Martins terá lugar nos dias 3 a 6 de setembro na aldeia de Frádigas, no Parque Natural da Serra da Estrela.

‘à escuta: catálogo poético’ é um projeto de criação artística, construído para e com a pequena aldeia de Frádigas (Vide, Seia, Guarda). Num processo que envolve a comunidade local e trabalho colaborativo com vários parceiros, este projeto visa criar um catálogo poético de instalações/performances interdisciplinares – musicais, sonoras, arquitetónicas, visuais – na aldeia e na sua envolvente. Entre os dias 3 e 6 de setembro, o projeto abrir-se-á ao público, convidando-o à escuta e à exploração da aldeia e do Parque Natural da Serra da Estrela envolvente.

Os quatro dias de apresentações públicas irão proporcionar diferentes experiências do território: performances dos músicos Joana Sá e Luís J Martins, instalações concebidas pelos músicos e pelo coletivo/workshop de arquitetura e construção em madeira Camposaz, passeios interpretativos com o Centro de Interpretação da Serra da Estrela (CISE) e o GEOPARK Estrela, um mercadinho de produtores locais organizado pelo movimento cívico Movimento Estrela Viva, o encontro de associações locais ‘Pontes para o Rio Alvoco’ organizado pelo MEV, a conversa pública ‘Assembleia: à escuta’ instigada por Luís Sousa Ferreira e uma sessão de co-criação promovida pela Rede das Aldeias de Montanha (ADIRAM).

A entrada para todas as atividades é gratuita mas algumas serão sujeitas a inscrição prévia (informações disponibilizadas brevemente em www.aescuta.pt).