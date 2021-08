Crianças de Lamego exploram património local durante peddy paper

O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do Município de Lamego – “Lamego Educa” – promoveu na manhã desta terça-feira, dia 10, o “III Peddy Paper Cidadania e Património Local”, uma prova pedestre de orientação participada por 60 crianças do 1º ciclo dos agrupamentos de escolas da Sé e Latino Coelho.

Acompanhados por dois orientadores, seis equipas puderam recorrer, nesta terceira edição, às novas tecnologias para a exploração do património da cidade de Lamego. Durante esta aventura, foram desafiados a explorar seis locais de elevada relevância no contexto histórico e cultural da região: a Igreja Catedral, o Museu de Lamego, o Castelo, a Igreja de Almacave, a Igreja de Santa Cruz e o Santuário dos Remédios.

Os objetivos pedagógicos desta ação abrangeram o desenvolvimento de diversas vertentes: aquisição de conhecimento, atividade física, raciocínio lógico, construção de estratégias, trabalho em equipa e capacidade cognitiva, aliados à descoberta do património cultural e histórico da cidade. Em cada ponto do itinerário, os mais pequenos tiveram ainda acesso a uma infografia explicativa, utilizando a plataforma “Lamecus Educa”.