Crianças aprendem a escutar em Vouzela

A associação cultural Binaural Nodar vai desenvolver, até ao dia 25, oficinas dedicadas às crianças que frequentam as atividades de férias das escolas de Vouzela, para as estimular a interagirem com o meio que as rodeia.

“Através de uma estrutura simples e de um conjunto de ações, quisemos despertar as crianças para os elementos sonoros e visuais a que, no quotidiano, nem sempre se presta atenção. Depois, colocámos a questão de como se desenha um som”, explicou o coordenador da Binaural Nodar, Luís Costa.

O resultado serão desenhos e captações sonoras posteriormente apresentadas na forma de uma obra audiovisual, a ser divulgada em várias plataformas digitais.