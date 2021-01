Côta – Cem Anos de Vida

A Sra Adélia de Jesus Tavares, natural de Nogueira de Côta – Viseu, completou no passado dia 10 de janeiro, 100 anos de vida.

Foi através das tecnologias modernas, “videoconferência” que os seus filhos, os 10 netos, os 21 bisnetos e os três trinetos, assanalaram a data, e com muito amor e carinho, lhe cantaram os parabéns.

Apesar das suas cem primaveras de histórias e de memórias, a Sra Adélia, dis que nunca temeu a velhice, e talvez por isso, continua ativa, com boa saúde e muita alegria de viver.

Agradece as inúmeras mensagens de parabéns e de carinho que recebeu, e, aguarda com muita fé e esperança, a grande Comemoração do seu Centenário, com os familiares, amigos e populares, agendada para o próximo verão, se Deus quiser.

Laurinda Ribeiro