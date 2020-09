Costa discursa no sábado nos congressos federativos do Porto, Viseu e FAUL do PS

O secretário-geral do PS, António Costa, vai discursar no sábado nos congressos federativos dos socialistas do Porto, de Viseu e da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL), refere uma nota divulgada hoje por este partido.

Os congressos das federações do PS, num total de 19, vão realizar-se entre sábado e domingo, decorrendo 11 deles presencialmente e oito de forma mista, com parte dos delegados à distância como medida de prevenção da covid-19.

No sábado, segundo o PS, António Costa irá intervir na sessão de abertura do congresso da Federação do Porto, pelas 11h00, seguindo depois para Viseu, onde discursa na sessão de abertura pelas 15:00.

António Costa termina o périplo no Pavilhão Paz e Amizade de Loures, fazendo uma intervenção na sessão de encerramento do congresso da FAUL, que irá reeleger na presidência desta estrutura o seu secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

Ainda relativamente ao dia de sábado, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, irá abrir o congresso da FAUL, pelas 14:30, e encerrar os congresso da Federação do Porto, pelas 17:30, e de Vila Real, pelas 19:00, que decorre no pavilhão do Centro Escolar de Mondim de Basto.

Já no que respeita à agenda da líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes irá intervir no sábado no encerramento do congresso da Federação de Santarém, pelas 19:00, e no domingo no encerramento do congresso de Coimbra, pelas 18:30.

Estes congressos federativos realizam-se na sequência das eleições diretas dos presidentes de federações, que decorreram nos dias 17 e 18 de julho e das quais resultou a mudança de nove lideranças e a manutenção de dez líderes federativos.