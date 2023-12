Cortejo da “Queima do Velho 3.0” regressa à vila de Moimenta da Beira

A vila de Moimenta da Beira, sede de concelho no distrito de Viseu, acolhe mais uma cerimónia da “Queima do Velho 3.0” com a concentração marcada para o largo da Fonte de São João, pelas 23:15.

Segundo um comunicado de imprensa, da Câmara Municipal de Moimenta da Beira, a cerimónia dá início com “o cortejo fúnebre com o velho (de palha) no esquife, um falso padre, as luminárias a ‘pingarem’ fogo”.

“Música a preceito a ditar o ritmo e as carpideiras da ordem num berreiro pelo lusco-fusco fora no cortejo que atravessará algumas das principais ruas da vila e terminará no local de onde saiu, junto à Fonte de São João, minutos antes da meia-noite”, descreve o documento.

À chegada ao local, “já ardem cepos de madeira que queimarão o velho de palha em segundos” e, “pelas 00:00, os olhos estarão todos no céu de Moimenta da Beira para o espetáculo de fogo de artifício, que assinalará a entrada no novo ano”.