CoRe Capital entra em empresa de paletes de madeira em Viseu

A CoRe Capital entrou no capital da Palsystems, empresa que está sediada em Viseu e que produz paletes de madeira para o mercado nacional e europeu, no âmbito de um investimento feito em parceria com a WAM Investments.

“A Palsystems produz, comercializa e exporta um milhão de paletes de madeira de pinho por ano, o que a torna no quinto operador nacional do setor”, referiu aquela estrutura.

A sociedade gestora de capital de risco realizou este investimento em parceria com a WAM Investments, que detém 40% da empresa, “e pretende aumentar a capacidade da empresa através da modernização das linhas de montagem e do aproveitamento dos subprodutos da cadeia de produção para a cogeração energética”, avançou.

“A CoRe Capital projeta o crescimento da Palsystems para um mercado logístico em grande expansão através de dois eixos: dotar a empresa de maior capacidade de resposta à crescente procura internacional de paletes e reforçar a gestão para garantir maior eficiência num novo modelo de negócio sustentável e circular”, explicou Pedro Soares David, que é sócio da sociedade gestora de capital de risco e o novo presidente do conselho de administração da empresa de Viseu.

O responsável avançou que “o investimento vai ser orientado para a produção, aluguer, reutilização, reparação, renovação e reciclagem de paletes de madeira, com um grande foco no aproveitamento dos subprodutos do processo produtivo para cogeração de energia”.

Segundo o líder da WAM Investments, Adelino Costa Matos, “este investimento, em estreita colaboração com a CoRe Capital, é uma aposta estratégica conjunta na indústria nacional, focada na modernização, crescimento e competitividade”.

“Ambicionamos o reforço do posicionamento da Palsystems como um dos maiores e melhores fabricantes nacionais do setor, aumentando o seu nível de sustentabilidade e eficiência através da gestão circular dos recursos”, frisou.

A Palsystems, que tem mais de 60 trabalhadores, conseguiu 14 milhões de euros de vendas em 2022, 15% dos quais exportações.

“Com este investimento, a CoRe Capital continua a aposta na indústria transformadora nacional em setores de grande importância estratégica para a economia”, sublinhou Pedro Soares David.

O mercado das paletes em Portugal representa cerca de 124 milhões de euros por ano, um volume de negócios que cresceu cerca de 18% após a pandemia de covid-19.