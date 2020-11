Consórcio Sacyr Somague/Sacyr Neopul ganha adjudicação para linha da Beira Alta

A Sacyr Somague e a Sacyr Neopul acabam de conquistar a adjudicação da Empreitada de “Modernização da linha da Beira Alta, troço Santa Comba Dão – Mangualde”, projeto que tem um valor de 57,6 milhões de euros.

A empreitada, com um prazo de execução de 760 dias, consiste na renovação integral do canal ferroviário e superstrutura de via numa extensão de 40 km e compreende os seguintes trabalhos principais: terraplenagem, drenagem, via férrea, obras de arte, estações e apeadeiros, serviços afetados, instalações fixas de tração elétrica e infraestruturas para sinalização e telecomunicações.

“As mais de três décadas de existência e mais de 20 anos a operar em distintos mercados permitiram à Sacyr Neopul acumular uma experiência e capacidade únicas no setor ferroviário, incluindo na Alta Velocidade. Esta empresa portuguesa é hoje a especialista do Grupo Sacyr para trabalhos neste setor em todo o mundo”, comenta Eduardo Campos, CEO do Grupo Sacyr Somague.

A Sacyr Neopul tem atualmente em curso obras ferroviárias em 6 mercados distintos: Portugal, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Brasil e Uruguai.

Em Portugal, a empreitada agora adjudicada junta-se a outras empreitadas também a cargo da Sacyr Neopul atualmente em curso, como a manutenção de via e catenária na Rede Ferroviária Nacional, numa extensão de 1.000 km (com um valor de 40,3 milhões de euros) e a de Eletrificação da Linha do Minho entre Viana do Castelo e Valença – Fronteira (incluindo Estações Técnicas) numa extensão de 50 km (com um valor de 18,2 milhões de euros).

Detalhes do projeto