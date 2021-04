Entre os dias 15 e 23 de abril, o Conservatório de Música da Jobra – Pólo de Vouzela vai promover uma ação de divulgação sobre a oferta formativa para o ano letivo 2021-2022 junto de todas as Escolas do Ensino Básico do concelho de Vouzela.

A açao de divulgação vai incidir na divulgação dos cursos de iniciação à Música e Dança para os alunos que se encontrem na faixa etária entre os 6 e os 10 anos de idade, ou seja do 1º ao 4º ano de escolaridade.

Mais informações em jobra.pt