Concerto no cineteatro de Vouzela para angariação de fundos

O cineteatro João Ribeiro, em Vouzela, distrito de Viseu, acolhe no sábado um espetáculo de angariação de fundos a favor da Liga Portuguesa contra o Cancro.

Participam no concerto o Grupo de Cavaquinhos e Cantares de São Martinho (Orgens – Viseu) e o Grupo de Cantares do Orfeão de Viseu.

O concerto acontece no âmbito da campanha Outubro Rosa (mês de prevenção do cancro da mama) e está agendado para as 21:30 de sábado.

Promovida pelo Grupo de Voluntariado Comunitário de Vouzela e pela Câmara Municipal de Vouzela, a iniciativa conta com o apoio da Escola Profissional de Vouzela, do Orfeão de Viseu, do Inatel e da Liga Portuguesa Contra o Cancro.