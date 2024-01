Concerto de David Fonseca no Dia do Município de Vila Nova de Paiva

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, no distrito de Viseu, anunciou que vai promover um concerto com David Fonseca, no Auditório Municipal Carlos Paredes, no dia do município, 02 de março.

“Um dos mais carismáticos criadores nacionais, David Fonseca é indissociável da banda a que deu voz, Silence 4”, destaca, em comunicado de imprensa, o Município de Vila Nova de Paiva.

Em 2003, continua o documento, “iniciou a sua carreira a solo com “Sing Me Something New” que rapidamente o confirmou como uma figura ímpar da cena musical e até à data publicou mais de dez álbuns a solo, sendo o disco/filme “Living Room Bohemian Apocalypse” o mais recente”.