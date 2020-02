Concerto da Banda 4U apoia Viagem de Estudo a Munique, Alemanha

A Turma de Física (12º Ano) do Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira, da responsabilidade do docente Paulo Sanches, vai levar a efeito , hoje sexta-feira, 7 de fevereiro, pelas 21h, no Auditório Municipal Padre Bento da Guia, um concerto da Banda 4U, que é constituída pelos alunos de Física (12º) Guilherme Nunes e Rui Soares, acompanhados pela aluna Margarida Alves e o ex-aluno Rodrigo Vicente. Neste concerto, além de boa música haverá algumas experiências de Física e, no final, a oportunidade de observações à Lua com telescópio, caso as condições meteorológicas o permitam.

O grande objetivo deste evento, que também tem o apoio do Município de Moimenta da Beira, é conseguir-se uma angariação de donativos para a realização de uma viagem de estudo a Munique, na Alemanha, de 25 a 29 de fevereiro de 2020, onde os alunos de Física 12º irão ter a oportunidade única de visitar:

1) O Columbus Control Centre – Um dos centros de controlo da Estação Espacial Internacional (ISS), que apesar de não ser aberto a visitas escolares, Paulo Sanches conseguiu aproveitar a boa vontade e disponibilidade do “astronauta análogo” português João Lousada, que lá trabalha;

2) O Deutshes Museum – Um dos maiores Museus de Ciência e Tecnologia do mundo;

3) O ESO Supernova Planetarium – Um dos centros de divulgação do Observatório Europeu do Sul;

Este tipo de visitas permitirão aos alunos adquirir conhecimentos e competências que de certeza os irão ajudar nos seus futuros académicos e profissionais. A entrada no Concerto é Gratuita, e a Turma de Física 12º Ano deixa o convite a toda a comunidade local e regional a comparecer, pois irá ser uma noite especial, musical e científica.