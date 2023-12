Concerto da Áurea marca abertura do Mercado 2 de Maio ao público

Um concerto da cantora Áurea este sábado, pelas 16:00, marca a abertura ao público do espaço do Mercado 2 de Maio (M2M), cuja requalificação foi iniciada em 2021, sob a presidência do social-democrata António Almeida Henriques.

A obra, que contempla a cobertura para utilização 12 meses por ano, a reabilitação de lojas e respetivos telhados e a instalação de sistema de climatização, representou inicialmente um investimento de 4,3 milhões de euros.

O espetáculo de Natal de sábado, com entrada gratuita, mas sujeito ao levantamento de bilhetes, “já está esgotado”, disse aos jornalistas o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas (PSD), que disse terem sido “levantados os dois mil bilhetes disponibilizados”.

“O espaço ainda não está com todos os empresários aptos para abrirem, mas o público terá acesso ao que estiver aberto, o resto abrirá com o tempo. Agora, já podemos abrir, uma vez que aprovámos hoje o regulamento” do espaço, indicou.

O regulamento do M2M, aprovado com a abstenção do PS na reunião pública de hoje, tem as normas de funcionamento do espaço como o horário, que estará aberto entre as 06:00 e as 00:30, “sujeito a alterações mediante a necessidade” dos empresários.

“Se considerarem que o ideal é estar aberto até mais tarde, por exemplo, estamos recetivos a isso, desde que, claro, esses mesmos empresários assumam as questões inerentes a isso como a segurança, as questões do ruído e tudo o mais necessário”, indicou Fernando Ruas.