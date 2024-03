Concelho de Tondela registou crescimento do número de dormidas e de hóspedes

O concelho de Tondela registou no ano passado um crescimento de 41% nas dormidas e de 20% no número de hóspedes comparativamente a 2022, anunciou hoje a Câmara.

“O número de turistas e de dormidas aumentou muito e tem vindo a aumentar ao longo destes últimos três anos de forma significativa”, referiu a presidente da autarquia, Carla Antunes Borges.

Segundo a autarca, estes indicadores estão muito relacionados com a capacidade empreendedora das unidades de alojamento do concelho e “de quem trabalha no setor turístico” e também com a “política de promoção do território que está a ser implementada pelo executivo municipal”.