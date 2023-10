Concelho de Tondela conta com mais de 35 mil terrenos identificados

O Balcão Único do Prédio (BUPi) do Município de Tondela, distrito de Viseu, “já identificou mais de 35 mil terrenos no concelho”, anunciou hoje a Câmara, afirmando que é “o sexto município a nível nacional com mais parcelas registadas e georreferenciadas”.

Segundo um comunicado de imprensa, “desde que o projeto arrancou, em junho de 2021 e até ao final do mês de setembro, foram identificadas no concelho 35.070 propriedades” e, só este ano, foram registados 13.062 artigos matriciais.

“Qualquer cidadão pode dirigir-se ao Balcão Único do Prédio de Tondela para identificar as suas propriedades, sendo aconselhável efetuar uma marcação prévia”, alerta o executivo.