Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões aprova orçamento de 22,7 ME para 2023

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões aprovou esta segunda-feira, com uma abstenção, em assembleia intermunicipal, o orçamento para 2023 num valor superior a 22,7 milhões de euros (ME), anunciou aquela entidade.

“Este é um orçamento realista, que pretende responder aos desafios que a região tem pela frente, com olhos postos no futuro, e que pretende maximizar as várias fontes de financiamento que irão estar à sua disposição”, defendeu o presidente da CIM.

Fernando Ruas disse que, com este orçamento, os autarcas estão “certos de que o sucesso, dependerá muito da qualidade da governança, da capacidade para decidir e agir em redes colaborativas temáticas, a partir do terreno e tendo em conta as especificidades do território”.

“Este documento estratégico reflete um orçamento que ascende a mais de 22,7 ME”, anunciou a CIM Viseu Dão Lafões que, entre as atividades programadas para 2023, destaca a mobilidade, o ambiente, a educação e o turismo.

A área da mobilidade e transportes, em 2023, segundo a CIM, terá “um papel de relevo nas contas” desta entidade intermunicipal, “merecendo destaque o projeto piloto de transporte flexível “Ir Vir””.

Para o próximo ano também está previsto “o lançamento do concurso público internacional para aquisição do serviço público de transporte de passageiros de modo rodoviário na região” Viseu Dão Lafões.

Na área da proteção civil e defesa da floresta, “setor estratégico para a CIM Viseu Dão Lafões”, haverá “continuidade nos trabalhos das brigadas de sapadores florestais na área da silvicultura preventiva e manutenção da rede primária” das florestas.

Esta CIM “continua fortemente comprometida com a programação cultural em rede, promovendo diversos espetáculos e criações de âmbito artístico e cultural, ao longo de 2023, assim como em produtos turísticos com base intermunicipal”, assegura.

No domínio da Educação, a CIM, “continuará a execução do plano de promoção do sucesso educativo nas escolas da região, com vários projetos inovadores, em perfeita articulação com os agrupamentos de escolas e cada um dos municípios”.

Este orçamento e plano de atividades, esclarece a CIM Viseu Dão Lafões, “contempla também o início da execução do novo quadro financeiro plurianual, estando o primeiro trimestre do ano marcado pela negociação do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial (PDCT 2030), entre a CIM Viseu Dão Lafões e as autoridades de gestão do PT2030”.

O orçamento para 2023 foi aprovado por maioria, com uma abstenção, em assembleia intermunicipal realizada em São Pedro do Sul.

Em 2021, a CIM Viseu Dão Lafões, realizou a sua assembleia intermunicipal em Nelas, onde aprovou, por unanimidade, o orçamento para 2022, no valor de cerca de 20 ME.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).