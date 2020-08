A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões realizou a sessão pública de assinatura do contrato, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa Valorizar, do projeto MEG Rota do Megalitismo da Região Viseu Dão Lafões e Sever do Vouga.

O evento, realizado no Parque Urbano de Tondela, na tarde de sexta-feira (31 de julho), além do Presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Rogério Abrantes, contou com as intervenções da Exma. Sec. de Estado do Turismo, Rita Marques e do Exmo. Presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado.

Numa parceria, entre a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e o Município de Sever do Vouga, contando com o apoio do Turismo de Portugal, num valor de 300.000,00€, este projeto propõe-se desenvolver uma nova oferta turística regional partindo de um dos valores endógenos mais emblemáticos de Viseu Dão Lafões: os monumentos megalíticos.

Esta rota, que conta com um total dos vinte e seis dólmens, treze dos quais Monumentos Classificados, terá início em Viseu permitindo assim estruturar um percurso circular que irá funcionar em articulação com outras rotas já existentes.

Estando, ainda, prevista a colocação de sinalética informativa e direcional, a edição de um roadbook em quatro idiomas, a edição de um desdobrável; um filme documentário e um teaser, a produção de infopoints a colocar nas sedes de concelho por onde a rota passa; a criação de um pequeno Centro Interpretativo sobre a Rota na Escola de Carvalhal de Vermilhas, em plena Serra do Caramulo; a criação de uma APP de realidade aumentada e uma plataforma web (site).