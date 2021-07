Comunicado | Comissão Municipal de Proteção Civil

Tendo em conta o crescente número de casos de contágio de COVID-19 que continuam a verificar-se no concelho – e que já alcançaram os 475 por 100 mil habitantes –a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) de Viseu reuniu hoje para analisar e avaliar a evolução da pandemia.

Face ao constante crescimento do número de casos, e apesar de esta quarta-feira realizar-se uma nova reunião de avaliação, o Município de Viseu, de acordo com as orientações da CMPC, decidiu mais uma vez atuar de forma preventiva e responsável.

Nesse sentido, serão implementadas, ou reforçadas, a partir de hoje as seguintes medidas:

Adiar de imediato todos os eventos culturais e/ou de animação previstos para esta semana, no âmbito da programação “Verão na Cidade-Jardim”;

Manter o reforço das ações de fiscalização, acompanhamento e policiamento de zonas e atividades consideradas especialmente críticas, através da definição de um plano concertado entre as autoridades competentes, nomeadamente a Polícia Municipal, a PSP, a GNR e a Fiscalização Municipal;

A CMPC e o Município de Viseu apelam, uma vez mais, à responsabilidade e civismo de todos os viseenses. O comportamento individual é, nesta de fase de agravamento da situação, mais importante do que nunca. Salienta-se que as iniciativas coletivas e/ou familiares podem comprometer os progressos alcançados nas últimas semanas, pelo que se apela à contenção e ao bom-senso de todos.

O Município de Viseu, com o apoio da CMPC, tudo fará para continuar a proteger as suas populações e não hesitará em incrementar os seus esforços no combate à pandemia, nomeadamente com a implementação de novas medidas de contenção. É, por isso, de vital importância que os cidadãos cumpram as regras de higienização e proteção. Estas regras devem ser seguidas por todos sem exceção, uma vez que foram já detetados vários casos de infeção, mesmo em pessoas com uma dose da vacina e, inclusive, alguns em pessoas com a vacinação completa.

Na reunião de hoje, a CMPC congratulou-se com a forma como está a decorrer o processo de vacinação no concelho de Viseu e lembra que apenas a inoculação da maior parte da população, no concelho e no país, pode assegurar o regresso à vida normal. Nesse sentido, a CMPC apela aos viseenses para que concluam o seu processo de vacinação tão rapidamente quanto for possível, e lembra a disponibilidade de testes na região como ferramenta para quebrar cadeias de contágio.

Por último, reitera-se que toda a rede de agentes de Saúde do concelho, nomeadamente a Autoridade de Saúde, os serviços do hospital e o SNS, estão disponíveis para atender qualquer suspeita ou dúvida por parte dos cidadãos. Neste momento, o mais importante é que cada um se proteja a si próprio para melhor proteger os outros, especialmente através do cumprimento das regras chave para contenção da pandemia: o distanciamento físico, o uso de máscara e a higienização das mãos.