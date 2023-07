Companhia Amarelo Silvestre leva “leituras em coro” a cinco freguesias de Nelas

A Amarelo Silvestre, companhia de teatro sediada no concelho de Nelas, distrito de Viseu, anunciou que está de regresso com as “Leituras com Coro”, uma iniciativa que leva a leitura de textos de teatro a diferentes comunidades do município.

Segundo um comunicado de imprensa, a partir da Biblioteca da Amarelo Silvestre, a companhia “escolhe um texto que, no final, se discute com o grupo participante”, sob orientação da atriz Rita Camões.

No final, esclarece o documento, as sessões passam pela Casa do Pessoal das Minas da Urgeiriça (24 julho), pela Associação Recreativa, Cultural, Social e Desportiva de Aguieira (25 julho) e pela Associação do Folhadal (26 julho).

Também haverá sessões na Associação Recreativa e Cultural Os Carvalhenses, de Carvalhal Redondo (27 julho) e na Associação Recreativa e Cultural de Caldas da Felgueira (28 julho), sempre da parte da tarde e com entrada gratuita.