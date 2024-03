Como carregar um carro elétrico, em casa, no trabalho, na estrada

O mundo caminha inexoravelmente para os automóveis eléctricos. Cada vez mais pessoas optam por transportes económicos e amigos do ambiente. Mas, como qualquer carro, um carro elétrico precisa de ser carregado. Neste artigo, vamos contar-lhe tudo sobre o carregamento de carros eléctricos: que tipos de carregadores existem, como escolher um carregador para a sua casa, onde encontrar estações de carregamento públicas e quanto custa carregar um carro elétrico.

As taxas de carregamento dos veículos eléctricos em Portugal vão mudar a partir do início de 2024. Em 2024, o governo, com o apoio de um fundo ambiental, juntamente com o Fundo Ambiental e Mobi.E, introduziu uma taxa de 0,1684 euros por cada veículo elétrico que utilize estações de carregamento.

Em janeiro de 2024, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, confirmou que, a partir de 1 de janeiro de 2024, os proprietários de veículos eléctricos passarão a pagar uma CEME (tarifa de carregamento elétrico móvel comercial) ou uma taxa compensatória a incluir na tarifa de eletricidade.

A EGME (Entidade Gestora da Rede de Mobilidade Elétrica) e a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) fixaram a tarifa CEME em 0,2499 euros por carregamento. Na prática, isto significa que o custo do carregamento dos veículos eléctricos vai aumentar. Estava previsto um aumento de 51% da tarifa para 2023, mas foi adiado. O Governo atribui esta decisão à necessidade de “manter os preços de carregamento estáveis”. O anúncio refere ainda que “o sector da mobilidade eléctrica é novo, ainda não está muito desenvolvido, mas desempenha um papel fundamental para que Portugal atinja os seus objectivos de redução de gases com efeito de estufa”.

Portugal estabeleceu o objetivo de atingir a neutralidade de CO2 até 2045, cinco anos antes da média da UE. Até 2030, o país deve reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% em relação aos níveis de 1990. As alterações às tarifas dos veículos eléctricos são um passo para atingir estes objectivos.

É importante notar que os veículos eléctricos continuam a ser um modo de transporte mais ecológico do que os veículos a gasolina ou a gasóleo. Apesar do aumento das tarifas, o carregamento de um veículo elétrico será mais barato do que o abastecimento de um veículo a gasolina ou a gasóleo. Além disso, os proprietários de veículos eléctricos podem beneficiar de vantagens como o estacionamento gratuito e o acesso a vias exclusivas.

Carregadores de veículos eléctricos, seleção e preços

Os veículos eléctricos (VE) utilizam motores eléctricos em vez de motores de combustão interna. Tal como os automóveis a gasolina, os VE necessitam de ser carregados, mas utilizam eletricidade em vez de gasolina.

Uma estação de carregamento de veículos eléctricos é um dispositivo utilizado para carregar a bateria de um veículo elétrico.

Existem 3 níveis de carregamento:

Nível 1: 120 volts (carregamento lento, normalmente a partir de uma tomada normal) Nível 2: 208-240 volts (carregamento mais rápido, requer um carregador especial) Nível 3: 400-900 volts (carregamento rápido em corrente contínua, utilizado em estações públicas).

Carga doméstica:

Nível 1:

O carregador é fornecido com o veículo elétrico. Liga-se a uma tomada eléctrica normal. Carrega 200 quilómetros em 20 horas.

Nível 2:

O carregador é adquirido separadamente. Requer a instalação por um eletricista. Carrega um veículo elétrico em 4-6 horas.

Carregamento público:

Nível 3:

Fornece um carregamento rápido de corrente constante. Carrega até 80% em 30 minutos. Disponível em locais públicos e comerciais.

Como escolher um carregador?

Para carregamento em casa:

Geralmente, um carregador de nível 2 será adequado. Proporciona um carregamento mais rápido do que o nível 1. Um carregador de nível 2 custa entre 285 euros e 1 130 euros.

Para o carregamento público:

É necessário um cartão de electro mobilidade e um contrato com o seu fornecedor de eletricidade. O preço depende da energia consumida, do custo das estações de carregamento e dos impostos.

As vantagens do carregamento de automóveis eléctricos:

Carregar um automóvel elétrico é mais barato do que carregar um automóvel a gasolina ou a gasóleo.

Os automóveis eléctricos não produzem emissões de gases com efeito de estufa.

Pode carregar o seu automóvel elétrico em casa, no trabalho ou em estações de carregamento públicas.

Os carregadores de veículos eléctricos são um elemento importante da infraestrutura necessária para promover a mobilidade eléctrica. À medida que os veículos eléctricos se tornam mais populares, o número de estações de carregamento aumentará, tornando a utilização de veículos eléctricos ainda mais conveniente e acessível.

O carregamento de veículos eléctricos não é complicado. Existem muitas opções de carregamento, tanto em casa como no exterior. O custo do carregamento de um veículo elétrico é inferior ao custo da gasolina ou do gasóleo. À medida que os carros eléctricos se tornam mais populares, o número de estações de carregamento só vai aumentar, tornando a utilização de carros eléctricos ainda mais conveniente e acessível.

