Comerciantes em Tondela enfeitam lojas e funcionam até mais tarde durante o festival

Os comerciantes da zona histórica da cidade de Tondela aceitaram o desafio lançado pela câmara para decorarem os seus estabelecimentos ou estarem de portas abertas até mais tarde durante o festival Primavera, que arrancou na quarta-feira.

Segundo a autarquia, “alguns lojistas instalados na Rua Tomaz Ribeiro, Avenida Dr. António José de Almeida e Praça do Comércio enfeitaram a preceito as entradas dos seus estabelecimentos com floreiras, não fosse esta a estação do ano típica das flores”.

Entre hoje e sábado à noite, quando acontecem as Marchas de Santo António, “várias lojas, localizadas no centro histórico, estarão de portas abertas até às 24:00, para receber os clientes que andarão na rua para assistir aos concertos do festival ou simplesmente a apreciar as decorações”, acrescentou.

Além do comércio, também o Museu Municipal Terras de Besteiros ficará aberto “fora de horas, funcionando até sábado também no período noturno”.

O Primavera Tondela encerra no domingo, ao som de Mafalda Veiga.