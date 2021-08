Comemoração do Dia de São Bernardo

Nos dias 20 e 21 de agosto, o Município de Sátão festejou o padroeiro do concelho – São Bernardo

– com a realização de algumas atividades, com a máxima segurança, de acordo com a situação pandémica

que atravessamos.

No dia 20, Feriado Municipal, depois da Feira Anual e da Feira do Gado decorreu a Eucaristia com

a presença do Núcleo de Viseu da Liga dos Combatentes. No início da tarde, esteve presente o CROI –

Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, no Jardim da Praça Paulo VI, oTendo sido

disponibilizada a adoção de cães e gatos. Foi também entregue no Salão Nobre da Câmara Municipal o

Prémio Literário a António da Costa Neves, de Almada, sagrando-se vencedor com a obra Safra Poética.

A 1.a Menção honrosa foi atribuída a Nuno Alberto Marques de Figueiredo, de Coimbra, com a obra

Quatro Andamentos e a 2.a Menção Honrosa a Paulo Pereira Viegas, de Viseu, com a obra A ingenuidade

das palavras.

Pela noite dentro, assistimos ao maravilhoso concerto “Sons e Memórias”, da Escola de Música

Nota LA, em frente à Câmara Municipal, onde as crianças e jovens encantaram o público presente com os

seus talentos musicais. No dia 21 de agosto, em frente à Biblioteca Municipal entrou em cena a peça de

teatro “Andam Faunos pelos Bosques” com produção AFTA – Projeto Grupo OFF.

Foram dois dias diferentes das habituais Festas de São Bernardo, mas reinou a alegria, boa

disposição e o convívio.