Começaram os testes COVID-19 a trabalhadores das IPSS’s de Carregal do Sal

Arrancaram, esta manhã, os testes COVID-19 aos trabalhadores das IPSS’S do Concelho de Carregal do Sal.

Os funcionários da Fundação Comendador José Nunes Martins; da Santa Casa da Misericórdia de Carregal do Sal e do Lar Residencial de Oliveira do Conde da APCV foram os primeiros a ser testados, de um universo de 158 trabalhadores que desempenham diversas tarefas nas nossas instituições de solidariedade social e que serão abrangidos por esta medida designadamente na Cáritas Paroquial de Beijós, Oliveira do Conde e Parada e no Centro Social Professora Elisa de Barros Silva.

A iniciativa realiza-se no âmbito de uma ação coordenada pela Comunidade Intermunicipal Viseu Dão Lafões e concertada com os municípios que a integram e o Instituto da Segurança Social, I.P., cabendo à Câmara Municipal de Carregal do Sal uma comparticipação no valor de 25,00€ e ao Instituto da Segurança Social, I.P. de 35,00€, por cada teste.

A recolha das amostras é realizada pelos profissionais do Centro de Saúde de Carregal do Sal.