Combate à Vespa Asiática no Município de Fornos de Algodres

A Câmara Municipal de Fornos de Algodres sensibilizada para a problemática da Vespa Asiática, organizou, pelo terceiro ano consecutivo, uma sessão de esclarecimento para todos os apicultores do Concelho, na passada sexta-feira, 09/04/2021, no Centro Cultural Dr. António Menano.

Cumprindo todas as recomendações da Direção Geral de Saúde, o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, Manuel Fonseca, agradeceu a todos os apicultores o excelente trabalho que têm feito e evidenciou que a Câmara Municipal estará sempre ao lado deles, quer no combate à vespa asiática, quer na valorização e divulgação do produto: o mel. Realçou ainda que a estratégia de combate da vespa asiática é essencial e fundamental para a sustentabilidade da apicultura.

Após a partilha de ideias, sugestões e saberes para uma melhor estratégia local de combate à vespa asiática, pelo perito Eng.º José Serranito, foram entregues a todos os apicultores armadilhas (300 no total) e respetivo atrativo (30 litros).

Na sessão de esclarecimento esteve ainda presente a equipa da Proteção Civil e o Senhor Vereador Bruno Costa, responsável pelo pelouro do Ambiente.

Esta ação enquadra-se no ODS 15 “Proteger a Vida Terrestre”, na medida urgente de travar a perda de biodiversidade e proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas.