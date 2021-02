Clube Escape Livre com novas datas e novos projetos em 2021

O ano de 2021 prometia mais, mas os primeiros meses voltam a deixar os portugueses confinados. O Clube Escape Livre responde a mais este desafio com um novo projeto digital e novas datas para os primeiros passeios do ano.

“O cumprimento de todas as regras de combate à pandemia é fundamental para garantir um rápido regresso à atividade. Mas isso não significa ficar de braços cruzados à espera” – diz Luís Celínio, Presidente do Clube Escape Livre.

Nesse sentido, o clube da Guarda continua a trabalhar no seu calendário de atividades para 2021, encontrando novas soluções e novas datas para os eventos, nomeadamente para os inicialmente previstos para o primeiro trimestre e que já têm novas datas.

Paralelamente, o Clube Escape Livre lança um novo projeto digital semanal e garante as habituais 3 edições anuais da Escape Livre Magazine, a primeira já em abril.

Mas, no terreno, outros projetos inovadores estão a ser preparados e a sua apresentação terá lugar em breve.

Passeios do Clube Escape Livre com novas datas

O Raid do Bucho, já na sua 11ª edição, que acompanha a Festa do Bucho na Freineda, tem como nova data 23 a 25 de abril. O 4º Raid TT Vinhos Beira Interior, a edição que vem adiada de novembro 2020, terá lugar de 21 a 23 de maio. E o Off Road Bridgestone / First Stop Centro de Portugal foi reagendado para 15 a 17 de outubro.

O Clube Escape Livre espera que nestas datas seja possível a realização destes eventos, estando, naturalmente, em constante acompanhamento da evolução da pandemia e das regras em vigor para garantir, acima de tudo, a segurança dos eventos e de todos os participantes.

Clube Escape Livre lança nova newsletter semanal

Enquanto não é possível estar fisicamente juntos, todos os amantes dos automóveis e das aventuras fora de estrada são convidados a acompanhar o Clube Escape Livre através da nova Newsletter Semanal – Livre Trânsito – uma novidade em 2021 lançada pelo clube da Guarda, onde, todas as semanas, apresenta ensaios, notícias e todas as novidades do setor.

Pode registar-se na newsletter “Livre Trânsito” do Clube Escape Livre no site do clube, ou através de http://www.escapelivre.com/subscricao-newsletter/

Escape Livre Magazine em abril

A Escape Livre Magazine tem a primeira edição de 2021 em abril com muitas novidades e reportagens únicas. O Clube Escape Livre continua com este projeto vencedor que, desde 2020, mais do que apresentar as características dos últimos modelos automóveis, pretende mostrar tudo o que é possível fazer ao volante destas máquinas, de viagens a visitas, partindo à descoberta dos segredos de Portugal. As capas da revista voltam a contar com o talentoso traço do pintor, e antigo navegador de rali, Redwan Cassamo, e as crónicas a cargo do jornalista António Catarino.