CLDS LAMEGO COM_TIGO PROMOVEU PIQUENIQUE EM FAMÍLIA

Atividade decorreu no Horto do Castelo de Lamego.

Para assinalar o fim das férias de verão, o CLDS 4G Lamego Com_Tigo levou a cabo

uma iniciativa para as famílias lamecenses. Música ao vivo e atividades para os mais

novos marcaram um dia memorável.

“Traz o teu cesto e a tua manta” foi o mote para a iniciativa ao ar livre que

aconteceu bem no centro da cidade de Lamego. Salvaguardando as recomendações

de segurança neste contexto de pandemia, o “Piquenique em Família” foi a proposta

do Lamego Com_Tigo para despedida das férias de verão, antecipando o regresso às

aulas que acontece por estes dias.

Das pinturas faciais, à música de Gabriela Pina e Tó Zé Freitas, a tarde proporcionou,

com certeza, um dia especial para todos os participantes que desfrutaram de um

momento lúdico, num ambiente seguro e descontraído.

Num momento em que a pandemia de COVID-19 é ainda geradora de muita

incerteza, o CLDS 4G Lamego Com_Tigo continua no terreno a desenvolver a sua

atividade, adaptando-se ao contexto e agindo em conformidade com as

necessidades.

O “Lamego Com_Tigo” é cofinanciado pelo PO ISE, Portugal 2020 e União Europeia,

pelo Fundo Social Europeu, tendo como organismo intermédio o Instituto da

Segurança Social. A Obra Kolping de Portugal é a promotora do projeto, tendo o

Município de Lamego como parceiro.