CLDS 4G LAMEGO COM_TIGO INICIA ATIVIDADE A 1 DE JUNHO

O Contrato Local de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS 4G) arranca em Lamego já no dia 1 de junho. Denominado “Lamego Com_Tigo”, o projeto, que tem como grande bandeira a inclusão social, tem como entidade promotora a Obra Kolping de Portugal.

Atuando em áreas prementes da realidade deste território, as ações que o CLDS 4G “Lamego Com_Tigo” vai desenvolver assentam em dois eixos de intervenção: O Eixo 1, Promoção do emprego, qualificação e formação, e o Eixo 2, Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil.

Com uma equipa técnica constituída por uma Coordenadora e três Técnicas Superiores, o CLDS 4G “Lamego Com_Tigo” visa a implementação de medidas estruturais e transversais, através de processos de inserção e inovação social, junto da população vulnerável por meio da descentralização, de forma a combater a pobreza e promovendo a inclusão social junto da comunidade local, sempre numa perspetiva de proximidade.

Muitas das atividades decorrerão de forma itinerante pelo concelho de Lamego, no entanto, e fruto do contexto de pandemia que se vive atualmente, o projeto adaptou-se com celeridade à realidade reforçando a aposta no online, preparando-se, por isso, para a promoção de diversas atividades através das redes sociais.

O “Lamego Com_Tigo” tem uma duração de 36 meses, é cofinanciado pelo PO ISE, Portugal 2020 e União Europeia, pelo Fundo Social Europeu, tendo como organismo intermédio o Instituto da Segurança Social. A Obra Kolping de Portugal, uma IPSS de referência com 29 anos de experiência em projetos de intervenção social em todo o país, é a promotora, sendo o Município de Lamego um parceiro de primeira linha.