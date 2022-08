CINFÃES: Exposição literária

O Jardim Serpa Pinto, em Cinfães, distrito de Viseu, recebe até 18 de setembro a exposição literária “Escrita d’Aqui, Por entre as vogais da língua: paisagens literárias no Douro, Tâmega e Sousa”.

De acordo com a Câmara, “esta mostra, ao ar livre, pretende dar a conhecer o património cultural deste território, a partir dos seus escritores, dos seus episódios e narrativas”.

“Os livros – e quem os escreve ou inspira – são o mote para um olhar sobre a identidade e a riqueza artística de Cinfães, muito para além das suas fronteiras geográficas e da sua história, cruzando realidade e ficção”, explicou o município.

O ciclo Escrita d’Aqui, integrado no Festival Inventa, é cofinanciado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), ao abrigo da operação Escrita em Cena – Programação Cultural em Rede do Tâmega e Sousa.