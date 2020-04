CINFÃES: Câmara dá 90 mil euros aos bombeiros do concelho

A Câmara reforçou o apoio financeiro às duas corporações do concelho, a de Cinfães e a de Nespereira, com o aumento do subsídio anual em 15 mil euros, passando de 30 para 45 mil euros para cada uma das instituições.

Num comunicado publicado na página da autarquia, o presidente da Câmara assume que as duas corporações de bombeiros voluntários do concelho “vão receber este valor numa única tranche”.

“O trabalho de excelência que é desenvolvido pelas bombeiras e pelos bombeiros do concelho e que a todos nos orgulha são o instrumento de garantia de pessoas, de bens e do património. O socorro existe e funciona bem com o esforço de todos e a Câmara estará sempre ao lado das nossas corporações para as ajudar”, justifica Armando Mourisco.

Além do subsídio anual, a autarquia tem apoiado ambas as corporações, quer na aquisição de viaturas, quer na oferta de equipamento de proteção individual de combate a incêndios florestais ou na criação de duas Equipas de Intervenção Permanente e ainda com a concessão de regalias sociais aos bombeiros voluntários do concelho.