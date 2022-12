CIM Viseu Dão Lafões reduz preços dos transportes públicos

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões decidiu reduzir em 25% os preços dos bilhetes simples e pré-comprados, a partir de 01 de janeiro, no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART).

Na última reunião do conselho intermunicipal da CIM foi deliberado, por unanimidade, que “os preços dos bilhetes simples e pré-comprados terão um desconto de 25% sobre o preço de venda ao público” e “os passes sociais, cujos preços se irão manter inalterados, continuarão a contar com um desconto de 35%, também sobre o preço de venda ao público”.

Em comunicado hoje divulgado, a CIM explicou que se encontra “alocada à redução tarifária dos transportes públicos da região uma verba de um milhão e setenta mil euros”, sendo 20% suportado pelos municípios que a integram e o restante pelo Orçamento de Estado.

Desta forma, a CIM Viseu Dão Lafões quer “beneficiar todos os utilizadores do sistema de transporte público regional e, assim, contribuir para a redução significativa dos encargos que estes assumem pela utilização destes serviços”, o que, “num contexto económico adverso”, considera ser de extrema relevância.

No entender do presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Fernando Ruas, “é importante assinalar o grande esforço que os catorze municípios fazem nesta medida em concreto, procurando-se que a mesma tenha um impacto positivo no orçamento familiar dos utentes” e “contribuindo, ainda, como mais um estímulo à procura dos serviços públicos de transporte de passageiros”.

O PART é um programa de financiamento das autoridades de transporte para o desenvolvimento de ações que promovam a redução tarifária nos sistemas de transporte público coletivo, bem como o aumento da oferta de serviço e a expansão da rede.

A CIM Viseu Dão Lafões integra os municípios de Aguiar da Beira, Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Santa Comba Dão, São Pedro do Sul, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela.