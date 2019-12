CIM Viseu Dão Lafões é uma das CIM’s piloto no âmbito do programa “PISA for schools”

Mais de 75% das Escolas e Agrupamento de Escolas que integram o território da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões vão participar no Programa Internacional de Avaliação dos Alunos (PISA), no âmbito de um projeto piloto desenvolvido pela OCDE, sendo que o mesmo será apresentado no dia 5 de dezembro, no Instituto Politécnico de Lisboa, numa sessão que terá início às 14H30.

Este programa tem como objetivo avaliar a forma como os alunos de 15 anos aplicam as competências que têm a Matemática, Leitura e Ciências, perante problemas que lhes são colocados em contexto real, pelo que não é objetivo do mesmo avaliar o currículo escolar ou os conhecimentos adquiridos, mas sim analisar como, no final da escolaridade básica, os alunos são capazes de raciocinar e usar os conceitos aprendidos, bem como as ferramentas adquiridas, para explicar e prever fenómenos.

O projeto “PISA para as Escolas” visa, na sua essência, devolver às escolas todo o potencial da informação associada ao projeto, capacitando-as de forma a que estas possam desenvolver estratégias que levem à melhoria dos resultados de aprendizagem dos seus alunos.

O projeto “PISA para Escolas” tem, ainda, como objetivo operacional, analisar o desempenho dos alunos das escolas no território de uma Comunidade Intermunicipal, nas referidas áreas de aprendizagem, cruzar esse desempenho com o contexto sócio económico dos alunos e das suas atitudes perante a aprendizagem, para o posterior desenvolvimento de atividades de aprendizagem colaborativa e consequente capacitação para a melhoria contínua dos resultados de aprendizagem dos alunos dos respetivos municípios.

Segundo Nuno Martinho, Secretário Executivo da CIM Viseu Dão Lafões, “este é mais uma ação desenvolvido no âmbito do projeto do sucesso educativo nas escolas da região e congratula-se, com o facto, de a CIM Viseu Dão Lafões e a região ter sido escolhida, pela OCDE, como uma das CIM a integrar este projeto piloto em território nacional”.

Refere, ainda, o Secretário Executivo “que através deste benchmarking nacional e internacional pretende-se capacitar a região Viseu Dão Lafões, municípios e escolas, para uma participação ativa no desenvolvimento das competências da população escolar”.