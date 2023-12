CIM Viseu Dão Lafões aprova orçamento de cerca de 20 ME para 2024

A Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões aprovou hoje, por unanimidade, em assembleia intermunicipal, o orçamento para 2024 num valor de cerca de 20 milhões de euros (ME) com destaque para o investimento na mobilidade e transportes.

“São cerca de 20 ME com, novamente, a questão da mobilidade, dos transportes, da coesão territorial e a coesão social com um peso muito grande no orçamento”, destacou o vice-presidente da CIM Viseu Dão Lafões, Paulo Almeida.

O também presidente da Câmara Municipal de Castro Daire, que presidiu à reunião de hoje, destacou ainda que “20 ME é muito significativo, mas representa o que é a dinâmica” desenvolvida pela CIM Viseu Dão Lafões.

“Este trabalho da CIM passa muito, também, por gerir outro tipo de valores que não estão aqui, porque se tratam de candidaturas municipais, mas tem um trabalho da CIM, o que acaba por resultar num trabalho ainda maior”, indicou Paulo Almeida.

O secretário-geral da CIM Viseu Dão Lafões, Nuno Martinho, que apresentou o orçamento e detalhou o documento, destacou também a “digitalização municipal que tem sido feita e que vai continuar, para uma maior uniformidade” da região.

O projeto Transformação Digital e Inteligência Territorial continua em 2024 e passa pela “digitalização e modernização administrativa na região Viseu Dão Lafões, porque é necessário continuar a trabalhar na melhoria dos serviços públicos digitais”, sustentou.

“Por isso, na Estratégia Viseu Dão Lafões 2030, a área da digitalização e da modernização foi assumida como um vetor chave. Assim, a CIM e os seus municípios associados irão apostar em cinco ações estruturantes”.

Os “serviços públicos eletrónicos (SPE) orientados para os cidadãos e empresas; os espaços ou soluções de mobilidade que permitam aos utentes aceder aos SPE de forma mediada”, são duas dessas ações.

“Projetos inovadores de utilização das TIC na resposta a desafios societais emergentes; serviços públicos digitais abertos, seguros, flexíveis e interoperáveis e projetos de digitalização e eficiência dos SPE” são as restantes ações.

Nuno Martinho defendeu que, assim, “é possível reduzir assimetrias regionais no acesso a bens e serviços públicos, acelerar a transição digital, obter ganhos de eficiência e eficácia na gestão e partilha de informação e estimular a inovação e a transformação digital”.

“A área da proteção civil intermunicipal, no âmbito das florestas da região e do trabalho na área das alterações climáticas e a área do turismo, com a promoção dos 14 municípios”, são outras áreas de destaque para o próximo ano, acrescentou.

O orçamento para 2024 foi hoje aprovado por unanimidade, em assembleia intermunicipal realizada em Oliveira de Frades.

Em 2022, a CIM Viseu Dão Lafões realizou a sua assembleia intermunicipal em São Pedro do Sul onde aprovou, com uma abstenção, o orçamento para 2023, no valor de 22,7 ME.

Integram a CIM Viseu Dão Lafões os concelhos de Aguiar da Beira (distrito da Guarda), Carregal do Sal, Castro Daire, Mangualde, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, São Pedro do Sul, Santa Comba Dão, Sátão, Tondela, Vila Nova de Paiva, Viseu e Vouzela (distrito de Viseu).