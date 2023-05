Cidades portuguesas acolhem iniciativas dos Dias Europeus do Caminho de Santiago

Vários pontos de Portugal vão acolher, a partir de sábado, iniciativas integradas nos Dias Europeus do Caminho de Santiago, que pretendem unir todos os países por onde passa esta rota e envolver os seus atores associativos.

Organizadora dos Dias Europeus, a Federação Europeia dos Caminhos de Santiago – da qual a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago é membro associado – tem previstos mais de cinquenta eventos em toda a Europa.

“Mais de cinquenta atividades em sete países permitirão aos cidadãos conhecerem a componente europeia da rota jacobeia e os múltiplos laços que a ligam, contribuindo para unir as diferentes localidades do continente”, anunciou hoje a Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, em comunicado enviado à agência Lusa.

Entre as várias ações, estão caminhadas, conferências, visitas guiadas ao património jacobeu, concertos, exposições, atividades digitais e experiências interativas.

No âmbito da agenda temática que antecede e sucede 09 de maio, Dia da Europa, vários associados da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago vão promover eventos.

Logo no sábado, o Convento de Cristo de Tomar acolherá experiências e histórias da peregrinação a Santiago de Compostela, estando também previstas atividades para o posto de turismo da mesma cidade.

No domingo, realizar-se-á uma missa dedicada a Santiago na Igreja de São João de Tomar (localizada no Caminho) e, na terça-feira, uma ação de sensibilização do comércio local para o Caminho de Santiago nos centros urbanos de Vila Pouca de Aguiar e de Pedras Salgadas.

Segundo a federação portuguesa, “nesta campanha de sensibilização porta-a-porta, serão envolvidas todas as lojas, restaurantes e alojamentos ao longo do percurso do Caminho de Santiago”.

“Serão colocados autocolantes nas montras, com o objetivo de reforçar a sinalização nos centros urbanos, e informar o correto percurso que os peregrinos devem fazer em Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas”, explicou.

A partir do dia 10 e até ao fim de junho, ficará patente na Sala de Leitura do Parque Termal de Pedras Salgadas (junto ao traçado original do Caminho Interior de Santiago) a exposição “Património jacobeu na Europa: Tesouros ao longo dos Caminhos de Santiago”.

A Federação Portuguesa do Caminho de Santiago adiantou que, “nesta exposição interpretativa e educativa, os visitantes podem conhecer, através de imagens, as principais relíquias, monumentos e património dedicados a Santiago e ao Caminho, por toda a Europa”.

No Albergue de Peregrinos Rainha D. Teresa vai realizar-se a pintura de conchas com símbolos do Caminho de Santiago que serão colocadas em diferentes pontos da rota em Albergaria-a-Velha e, na Junta de Freguesia da Sé de Braga, haverá uma discussão informal sobre o futuro e os desafios do Caminho de Santiago de Compostela.

Um concerto de música coral no Santuário de Nossa Senhora dos Covões, na Serra de Alvaiázere, a visita técnica a novos albergues de peregrinos em Castro Daire e projeção de curtas-metragens no Convento de Cristo de Tomar são outras iniciativas previstas.

No dia 20, será percorrida a rota no concelho de Lamego e inaugurado o albergue do peregrino de Magueija, neste concelho do distrito de Viseu.

“O Caminho de Santiago no concelho de Lamego será percorrido num único dia”, explicou a federação portuguesa, acrescentando que, de manhã, o percurso terá início em Bigorne e fim em Lamego e, à tarde, início em Lamego e fim no Lugar do Torrão.

Criada em 2011, a Federação Europeia dos Caminhos de Santiago é “referência única para o Instituto de Rotas Culturais do Conselho da Europa na garantia da aplicação da certificação como Rota Cultural Europeia, promovendo uma cultura europeia comum”.

“Desde então, tem trabalhado na divulgação das experiências da comunidade jacobeia, dando coerência às ações dos diferentes atores em cada país e região participante, desenvolvendo projetos de alto impacto para atrair e expandir a rede europeia, como é o caso da Dias Europeus”, refere o comunicado.