CENTRO PAROQUIAL DE VILAR SECO CANDIDATA-SE À CONSTRUÇÃO DE UM LAR “ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS DO PRADO”

A candidatura foi apresentada no passado mês de dezembro, contando com o apoio especializado da empresa de consultadoria “Ruris”, sendo o custo de 5.553€ também apoiado integralmente pela Câmara, qua agilizou todos os procedimentos necessários à aprovação dos projetos. O PARES 3.0 é um “Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais da Segurança Social” dotado de um montante total de 110 milhões de euros provenientes das verbas dos jogos sociais, estando a decisão sobre as candidaturas previsto para os próximos meses. O Presidente da Câmara, o atual executivo municipal e a Direção do Centro Paroquial de Vilar Seco desde sempre acarinharam este projeto de expandir o Centro de Dia para Estrutura Residencial para idosos. A construção desta infraestrutura social será realizada no terreno contíguo ao edifício atualmente existente. Esta infraestrutura social, para além de constituir uma nova resposta do Lar, melhorará muito a oferta de Centro de Dia e Apoio Domiciliário e será incluída na rede pública apoiada pela Segurança Social, garantindo acesso a qualquer utente qualquer que seja a sua condição económica ou social, sendo essencial para melhoria da rede social concelhia no fortalecimento do apoio aos idosos e suas famílias.