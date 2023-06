Centro hospitalar de Viseu recebe bolsa José Nogueira da Rocha

O projeto “Distribuição de roupa hospitalar: melhoria de processo”, desenvolvido pela Diretora dos Serviços Hoteleiros do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), Marlene Lopes, foi o primeiro selecionado da bolsa José Nogueira da Rocha.

Segundo um comunicado de imprensa do CHTV, a bolsa foi criada pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares com o objetivo de “reconhecer e potenciar as áreas de suporte logístico das unidades” do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Desta forma, a bolsa “apoia as suas equipas no desenvolvimento das competências necessárias para que possam contribuir proativamente para processos de transformação nas suas organizações”.

De entre as 26 candidaturas existentes, indica a nota de imprensa, este projeto do CHTV “foi selecionado como o vencedor da 1ª edição da Bolsa José Nogueira da Rocha”.

“O prémio atribuído será o acesso a um programa de consultoria especializada para apoiar a implementação do projeto, particularmente focado na identificação do problema e das suas causas, bem como na respetiva construção de planos de projeto, plano de ação e acompanhamento da implementação”, esclarece.