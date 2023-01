Centro de Interpretação do Linho e Burel inaugurado sábado em Vouzela

O Tear – Centro de Interpretação do Linho e Burel da Serra do Caramulo será inaugurado sábado à tarde, na antiga escola primária de Sacorelhe, no concelho de Vouzela.

Segundo a autarquia, “este novo equipamento cultural e turístico do concelho de Vouzela contou com um investimento aprovado de 49.200 euros, tendo sido financiado em 39.360 euros (comparticipação de 80%) pelo Plano de Desenvolvimento Rural 2020”.

“O espaço está dividido em receção, auditório, sala do linho e sala do burel. Na sala do linho o visitante poderá encontrar informação sobre a história, o processo de fabrico, peças e instrumentos relacionados com a produção do linho”, explica.

Já na sala do burel “estará em evidência a capucha caramulana, um dos trajes mais representativos das zonas serranas da Beira Alta”, acrescenta.