Censos2021: Leiria, Aveiro e Viseu são as capitais de distrito do Centro que ganham população

Os municípios de Leiria, Aveiro e Viseu são as três únicas capitais de distrito da região Centro que ganharam população face a 2011, embora a região, no seu todo, tenha perdido 4,3% de população nos últimos dez anos.

De acordo com os resultados preliminares dos Censos 2021, hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), Aveiro é a capital de distrito da região Centro que mais ganha população (3,1%), passando de 78.450 residentes em 2011 para 80.880 em 2021 (mais 2.430 pessoas).

Segue-se Leiria, a segunda capital de distrito mais populosa do Centro, com um acréscimo de 1,4%: 128.640 residentes este ano, contra 126.884 em 2011 (mais 1.756 pessoas em dez anos).

Viseu também cresce, embora num valor quase residual de 0,4%, ganhando 419 residentes e passando de 99.274 em 2011 para 99.693 em 2021.

Enquanto Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos (NUTS) II, a região Centro é constituída por 100 municípios, os quais fazem parte de oito comunidades intermunicipais (Oeste, Região de Aveiro, Região de Coimbra, Região de Leiria, Viseu Dão-Lafões, Beiras e Serra da Estrela, Beira Baixa e Médio Tejo).

Inclui a maioria dos municípios de Aveiro, Viseu e Guarda, uma parte norte dos distritos de Lisboa e Santarém, e a totalidade dos municípios de Castelo Branco, Coimbra e Leiria.

Segundo os resultados preliminares divulgados pelo INE, apenas 13 dos 100 municípios do Centro ganham população, mas sempre abaixo dos 5% e quase todos, à exceção de Viseu, localizados na faixa litoral.

O município da região Centro que mais população ganhou desde 2011 foi Torres Vedras (4,6%), a exemplo de quatro concelhos que lhe são próximos: Arruda dos Vinhos (4,4%), Sobral de Monte Agraço (3,8%), Alenquer (2,7%) e Lourinhã (2%), todos pertencentes ao distrito de Lisboa.

Para além de Aveiro, Leiria e Viseu, os restantes municípios que ganharam residentes na região Centro foram Ílhavo (1,7%), Óbidos (1,4%), Marinha Grande (0,9%), Oliveira do Bairro (0,5%) e Vagos (0,2%, um acréscimo de 54 pessoas em dez anos).

Do lado de quem perdeu população, todos os municípios dos distritos de Coimbra, Guarda e Castelo Branco apresentam variações negativas: no distrito da Guarda estão os dois concelhos com maior perda populacional no Centro – Almeida (-18,8%) e Figueira de Castelo Rodrigo (-17,7%) – seguidos de Castanheira de Pera (Leiria), com -17%.

Coimbra, a capital de distrito mais populosa do Centro, perde 1,8% de população (passa de 143.396 residentes para 140.796, menos 2.600 pessoas), a Guarda cai 5,6% face a 2011 (de 42.541 para 40.155, menos 2.386 pessoas) e Castelo Branco perde 6,8% de residentes em dez anos, menos 3.837 pessoas, passando de 56.109 em 2011 para 52.272 em 2021.