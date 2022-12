Catalisador de Inovação do Centro é “boa inspiração” para outras regiões – Governo

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, considerou hoje o projeto Catalisador Regional de Inovação do Centro, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)do Centro, uma “boa inspiração” para ser implementado noutras regiões.

Trata-se de uma “boa inspiração para que outras regiões o possam também implementar”, afirmou a governante, à margem da assinatura do protocolo de cooperação de constituição do CR Inove – Catalisador Regional de Inovação do Centro para a sub-região de Coimbra.

Ana Abrunhosa lembrou o papel que, recentemente, as CCDR adquiriram, passando a ter competências, designadamente na área da agricultura, floresta, cultura e educação e ainda recordou a importância acrescida que têm agora em termos de planeamento e desenvolvimento regional.

Na sua intervenção, a ministra salientou ainda que é necessário criar incentivos para combater o problema da perda de população no país.

“Mesmo que tentemos criar incentivos à natalidade eles fazem-se sentir a longo prazo, portanto, a ideia aqui é tornar as empresas mais produtivas, mais competitivas e também tornar os nossos territórios mais atrativos para migrantes qualificados […] Este projeto permite isso tudo”, sustentou.

O CR Inove é composto por uma rede de entidades do Sistema Regional de Inovação e pretende promover um “processo estruturado de cooperação e partilha de informação” entre as Comunidades Intermunicipais, as Entidades do Sistema Científico e Tecnológico e as Associações Empresariais da Região Centro.

De acordo com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), o objetivo é “mobilizar os agentes, potenciar os recursos e competências existentes no domínio da inovação e melhorar a interação dos produtores de conhecimento e tecnologia com os seus potenciais utilizadores – empresas, entidades da administração pública e do terceiro setor”.

A iniciativa assenta numa lógica de partilha de recursos e reforço e complemento das iniciativas existentes na região Centro.

A rede permite que “todos, em parceria”, participem da análise dos problemas e que em conjunto “criem instrumentos e as medidas mais adequadas para resolver os diferentes problemas”. As CCDR têm a gestão dos fundos comunitários e, portanto, podem, “ao desenhar essas medidas e esses instrumentos, canalizar melhor, de forma mais eficaz, os fundos europeus”, insistiu a ministra da Coesão Territorial.

De acordo com a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno, com esta sessão ficou concluído o “processo de criação do CR Inove na região Centro, que resulta da constituição de oito parcerias sub-regionais (Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Leiria, Médio Tejo, Oeste, Pinhal Interior e Viseu Dão Lafões), tendo mobilizado 59 entidades regionais (oito comunidades intermunicipais, três universidades, seis institutos politécnicos, 24 centros de valorização de tecnologia e 18 associações empresariais).