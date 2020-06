Castelo de Lamego recebe Certificado de Excelência do Tripadvisor

“Obra de mouros” e anterior à fundação da nacionalidade , o Castelo de Lamego ostenta agora o Certificado de Excelência do Tripadvisor 2019, o maior site de viagens do mundo. Esta distinção tem em conta a qualidade, a quantidade e a atualidade das avaliações e opiniões enviadas pelos viajantes no TripAdvisor ao longo de um período de 12 meses, bem como a sua classificação no índice de popularidade do site.



Classificado como Monumento Nacional pelo Decreto de 16 de junho de 1910, este Castelo é tutelado pelo Município de Lamego, constituindo o principal pólo do conjunto de espaços museológicos da zona envolvente que têm por missão valorizar os achados arqueológicos que ilustram a ocupação pré-romana daquela zona. Na torre de menagem do Castelo de Lamego é oferecido ao visitante um miradouro virtual para a cidade e a muralha exterior dispõe das condições de segurança adequadas à livre circulação de pessoas.

Em 2019, recebeu a visita de cerca de 40 mil pessoas de todo o mundo.

Aberto de terça a domingo, entre as 10h e as 18 horas, a entrada é gratuita.