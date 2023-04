“Casas Regionais em Lisboa” é a próxima iniciativa da Casa Concelho Castro Daire

A Exposição “Casas Regionais em Lisboa”, que será inaugurada no dia 12 de abril, pelas 18h00, na Assembleia da República. Resulta de uma investigação de doutoramento do presidente, Luis Esteves, exímio conhecedor desta temática. Um momento marcante para o Regionalismo em Portugal, e obviamente um orgulho para Castro Daire.

O evento contará com a atuação do Grupo de Concertinas e do Rancho Folclórico e terminará com uma degustação de produtos regionais.

Podem inscrever-se através dos contactos que estão no convite abaixo, ou para o e-mail da Casa: casaccastrodairelx@gmail.com.