Carnaval arranca hoje em Quintela de Azurara em Mangualde com anúncio dos “casamentos”

Os festejos carnavalescos arrancam hoje em Quintela de Azurara, concelho de Mangualde, com o anúncio dos “casamentos”, e prolongam-se até 13 de fevereiro com outras tradições como as papas de milho, a fogueira e o jogo da sacada.

“Esta é a altura do ano que reúne o maior número de tradições na nossa freguesia”, contou o presidente da junta de Quintela de Azurara, Rui Marques.

Contrariando o ditado popular de que o Carnaval são três dias, em Quintela de Azurara começa hoje, com dois “compadres” – um em cada ponta da povoação – a anunciaram “quem casa com quem”, sem inibições na “arte de maldizer”. Daqui a uma semana, as “comadres” darão as respostas a estas uniões, afixando-as por escrito, em locais públicos.

Mas antes disso, no domingo, os foliões serão convidados a jogarem à “Panela de Barro” e a dançarem na “Roda de Entrudo”. Uma semana depois, haverá uma Feirinha do Entrudo e o tradicional Baile de Máscaras, entre outras atividades.

Um dos pontos altos acontecerá ao início da noite de 12 de fevereiro, com a população a juntar-se à volta de uma grande fogueira, que durará até ao final dos festejos carnavalescos. Esta será uma oportunidade para provar as papas de milho, servidas às 22:00.

“Todos os cafés as fazem e servem, gratuitamente, à mesma hora”, disse Rui Marques, acrescentando que haverá “papas de milho doces e salgadas”.

A noite será de folia e, às 05:00, o “Cantar da madrugada” irá ouvir-se pelas ruas da aldeia. Será também servido café, feito em panela de ferro.

No dia de Carnaval, não faltarão bombos nem Zés Pereiras, antes do jogo tradicional da sacada.

Segundo Rui Marques, “o jogo da sacada é uma iniciativa secular, que foi passando de geração em geração”.

“Consta-se que é um ritual de emancipação dos rapazes solteiros, que se mascaram e, com sacas de serapilheira ou linho, desafiam os homens mais velhos a participar neste jogo”, contou.

Antes do Enterro do Entrudo, marcado para a meia-noite, irá realizar-se o espetáculo de fogo “Despertar da Serpente”, com a participação de artistas circenses.