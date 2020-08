Caramulo Motorfestival remarcado para o início de outubro

A XV edição do Caramulo Motorfestival foi remarcada para o início de outubro e sofrerá várias alterações na programação, devido às limitações impostas pela pandemia de covid-19, anunciou hoje a organização.

Organizado pelo Museu do Caramulo, em parceria com o Automóvel Club de Portugal, aquele que é apresentado como o maior festival motorizado em Portugal estava inicialmente marcado para o primeiro fim de semana de setembro.

Segundo a organização, o evento foi remarcado para 02, 03 e 04 de outubro e, devido à covid-19, haverá “alterações, reduções ou anulamentos de algumas das atividades inicialmente previstas”, para o tornar “mais contido e seguro”.

Adicionalmente, foi organizado “um extenso plano de higiene e segurança baseado na atual legislação, nas normas da Direção-Geral da Saúde, nas exigências da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e nas melhores práticas internacionais para este tipo de situação”, acrescentou.

Entre as medidas a adotar estão a “lotação máxima de visitantes, garantindo sempre uma média de 20 metros quadrados por pessoa”, e “a limitação de pessoas nos espaços de maior densidade de público, definindo zonas de distanciamento e promovendo o deslocamento condicionado por fitas de demarcação e elementos de marcação no chão ou fixos”.

A organização decidiu cancelar “atividades que promovam a proximidade e contacto entre pessoas”, como, por exemplo, sessões de autógrafos com pilotos e entrega de prémios, e colocar “bancadas suplementares com lugares marcados sentados na zona da pré-grelha, garantindo assim as distâncias de segurança legalmente impostas”.

O reforço da equipa de voluntários do evento, a medição térmica ao público nos únicos três pontos de acesso possíveis ao evento, a introdução de um serviço de alerta sonoro para as medidas de distanciamento recomendadas e a existência de um responsável em exclusivo para a aplicação de todas as medidas de higiene e segurança são outras medidas.

Haverá ainda uma equipa de limpeza e desinfeção das instalações e de superfícies com maior contacto físico e será disponibilizado gel desinfetante em vários pontos do recinto.

O evento terá transmissão em direto na televisão e ‘online’.

