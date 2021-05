Candidaturas à instalação de redes anti-granizo em pomares abertas até 23 de Junho

Estão abertas até às 17 horas de 23 de junho de 2021 as candidaturas de apoio à instalação de redes anti-granizo em pomares. Esta ajuda, destinada a todo o território do continente, tem uma dotação orçamental de 17,5 milhões de euros. Trata-se de uma velha aspiração dos nossos fruticultores que finalmente é cumprida. As candidaturas são submetidas através de formulário electrónico disponível no sítio no portal do Portugal 2020 (aqui), ou do PDR 2020 (aqui), e estão sujeitos a confirmação por via electrónica a efectuar pela autoridade de gestão. Os agricultores têm assim mais de sete semanas ainda para efetuar a respetiva candidatura e dois anos para realizar a instalação das redes de proteção anti-granizo, podendo ser cofinanciadas até 65%.

As candidaturas apresentadas devem prosseguir os objetivos de apoiar as explorações agrícolas na protecção dos pomares de pomóideas (maçãs, peras, marmelos, etc.) e de prunóideas (pêssegos, cerejas, nectarinas, ginjas, alperces, ameixas, abrunhos, etc.) contra agentes climáticos adversos, concretamente contra o granizo, reduzindo a exposição ao risco; reforçar a viabilidade das explorações agrícolas, promovendo a inovação a capacitação organizacional e uma maior previsibilidade do rendimento e valorização da produção; e preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as normas ambientais e de higiene e segurança no trabalho.

A tipologia de intervenção a apoiar respeita a investimentos nas explorações agrícolas para aquisição e instalação de estruturas anti granizo, em pomares de pomóideas e prunóideas, utilizando custos simplificados, cujo custo total elegível, apurado em sede de análise, seja superior 25.000 euros.

Apenas é admitida a apresentação de uma candidatura por beneficiário. Não são admitidas candidaturas que apresentem os mesmos investimentos (redes anti-granizo), já aprovados no âmbito do PDR 2020, na mesma área.