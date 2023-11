Candidaturas a bolsas de estudo de 14 a 27 em Celorico da Beira

A Câmara Municipal de Celorico da Beira anunciou que decorre de 14 a 27 o período de apresentação de candidaturas à atribuição de 25 bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público.

A autarquia salientou que os candidatos deverão ser residentes no concelho de Celorico da Beira, ter idade igual ou inferior a 25 anos, estar matriculados em estabelecimentos de ensino superior público e não possuir outro curso superior.

A submissão de requerimentos à atribuição de bolsas de estudo “deve atender aos termos e condições de atribuição constantes do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior”, sublinhou aquela autarquia do distrito da Guarda.