Mais de 100 crianças e jovens estão a participar no Campo de Férias de São Pedro do Sul, que decorrerá até ao final do mês.

Segundo a autarquia, no distrito de Viseu, o Campo de Férias oferece uma programação diversificada a crianças e jovens com idades entre os 06 e os 14 anos.

Os participantes têm oportunidade de irem à praia, ao cinema, à piscina e fazer canoagem, entre outras atividades.